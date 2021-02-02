بعد تمديدها 6 أشهر.. «الزكاة والدخل» تطلق دليلًا تعريفيًا بـ«إلغاء الغرامات المالية»

أطلقت الهيئة العامة للزكاة والدخل دليلًا تعريفيًا بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية، والتي أعلنت الهيئة عن تمديدها ستة أشهر إضافية، تنتهي في الثلاثين من شهر يونيو المقبل.

وأوضحت الهيئة بأنَّ الدليل التعريفي يقدِّم إلى عملائها المستهدفين بالمبادرة توضيحات بشأن الغرامات والعقوبات المشمولة بالإلغاء والإعفاء، وشرط الإعفاء من الغرامات، والنسب والمُدَد الزمنية للإعفاء منها.

وكانت هيئة الزكاة والدخل قد أعلنت عن تمديد مبادرة إلغاء الغرامات في الحادي والعشرين من شهر يناير الماضي، باعتبارها واحدة من مبادراتٍ عِدّة أطلقتها الهيئة في سياق جهود حكومة المملكة العربية السعودية لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي عن القطاع الخاص بسبب جائحة فايروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)

ودعت "الزكاة والدخل" عملاءها الراغبين في الاطلاع على الدليل التعريفي الخاص بالمبادرة؛ إلى زيارة موقعها الإلكتروني (gazt.gov.sa).