«الزكاة والدخل»: 4 خطوات إلكترونية لإلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن 4 خطوات لإلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي.

وأوضحت هيئة الزكاة والدخل عبر موقعها الإلكتروني أن إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة يتطلب تسجيل الدخول للبوابة الإلكترونية للهيئة، ثم اختيار أيقونة إيقاف التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.

ومن ثم تعبئة النموذج وإرفاق المستندات الداعمة ثم إرسال الطلب بعد الموافقة على الشروط، وفقًا للهيئة العامة للزكاة والدخل.

وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل أوضحت أن «المنشآت التي تتخطى إيراداتها السنوية 375 ألف ريال، ملزمة بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة. أما المنشآت التي تقل إيراداتها السنوية عن 187500 ريال فغير ملزمة بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة».

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