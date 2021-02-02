السعودية اليوم / سمو أمير الشرقية يرأس اجتماع مجلس المنطقة الخامس عشر



الدمام 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية في الإمارة اليوم , اجتماع مجلس المنطقة الخامس عشر عبر الاتصال المرئي .

وأكد سموه في بداية الاجتماع ضرورة اتباع جميع الإجراءات الاحترازية التي تحد من انتشار فيروس

كما شدد على ضرورة متابعة سير المشروعات المعتمدة في ميزانية هذا العام والحرص على إنجازها وفق الجدول الزمني المحدد لها مع الحرص على جودة التنفيذ ومتابعة المقاولين للتأكد من تطبيقهم للمعايير المعتمدة في تنفيذ المشروعات.

وأوضح وكيل إمارة المنطقة الشرقية المساعد للشؤون التنموية الأمين العام لمجلس المنطقة المهندس بندر السبيعي، أن المجلس اطلع على الميزانيات الواردة من الجهات الخدمية بالمنطقة والموضوعات التي درستها اللجان التابعة لمجلس المنطقة، واعتمد التوصيات بتخصيص تجهيزات ومدربين للأشخاص ذوي الإعاقة داخل الأندية والصالات

كما أقر المجلس عددًا من القرارات في المجالات التعليمية والاقتصادية والمجتمعية , حيث اعتمد التوصيات بدعم المنشآت الصغيرة المتخصصة في قطاع التمور، من خلال احتضانها من قبل غرفة الشرقية وغرفة الأحساء وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة وتقديم الدعم لهم خاصة في قطاع التخزين والتسويق والدراسات المعززة لدورهم في الاقتصاد، وخلق حاضنات أعمال للمبادرات الاقتصادية والصناعية وتبنيها من خلال شركات القطاع الخاص، والتنسيق في ذلك مع غرفة الشرقية، وتحفيز شركات قطاع البتروكيماويات والشركات عمومًا على تخصيص نسبة من عقود التوريد للمبادرات، وتخصيص مواقـع منظمـة للبائـعين المتجولين من السعوديين الذين لا يستطيعون تحمل استئجار المحال التجارية والتنسيق مع أمانة المنطقة الشرقية لإيجاد هذه المواقع.

// انتهى //

16:10ت م

0146



الدمام 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية في الإمارة اليوم , اجتماع مجلس المنطقة الخامس عشر عبر الاتصال المرئي .وأكد سموه في بداية الاجتماع ضرورة اتباع جميع الإجراءات الاحترازية التي تحد من انتشار فيروس كورونا , وقال " هناك ارتفاع في أعداد الإصابات على مستوى العالم ونحن جزء من هذا العالم ويجب أخذ الحيطة وعدم التراخي حتى لا تتفاقم المشكلة كما يحدث في الكثير من دول العالم" ، مهيبًا بالجميع إلى الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم التساهل وتطبيق العقوبات التي ينص عليها النظام مع كل من يخالف التعليمات.كما شدد على ضرورة متابعة سير المشروعات المعتمدة في ميزانية هذا العام والحرص على إنجازها وفق الجدول الزمني المحدد لها مع الحرص على جودة التنفيذ ومتابعة المقاولين للتأكد من تطبيقهم للمعايير المعتمدة في تنفيذ المشروعات.وأوضح وكيل إمارة المنطقة الشرقية المساعد للشؤون التنموية الأمين العام لمجلس المنطقة المهندس بندر السبيعي، أن المجلس اطلع على الميزانيات الواردة من الجهات الخدمية بالمنطقة والموضوعات التي درستها اللجان التابعة لمجلس المنطقة، واعتمد التوصيات بتخصيص تجهيزات ومدربين للأشخاص ذوي الإعاقة داخل الأندية والصالات الرياضية ودعمه من الجمعيات الخيرية المتخصصة بهذا الشأن، ودعم وتطوير مراكز الأحياء لما لها من دور في التأثير على السلوك الإنساني وكذلك سد أوقات الفراغ لجميع الفئات، وعقد دورات توعوية وورش عمل لمنسوبي القطاعات التعليمية والطلاب بجميع الفئات العمرية، تكثيف النشاطات غير المنهجية والإثرائية لتحديد وتطوير الميول لدى المتعلم في مراحل التعليم الأولية والتنسيق مع وزارة الثقافة ووزارة الرياضة في ذلك، وحث الإدارة العامة للتعليم على إضافة برامج وأنشطة تُعنى بفن الخطابة لدى الطلاب.كما أقر المجلس عددًا من القرارات في المجالات التعليمية والاقتصادية والمجتمعية , حيث اعتمد التوصيات بدعم المنشآت الصغيرة المتخصصة في قطاع التمور، من خلال احتضانها من قبل غرفة الشرقية وغرفة الأحساء وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة وتقديم الدعم لهم خاصة في قطاع التخزين والتسويق والدراسات المعززة لدورهم في الاقتصاد، وخلق حاضنات أعمال للمبادرات الاقتصادية والصناعية وتبنيها من خلال شركات القطاع الخاص، والتنسيق في ذلك مع غرفة الشرقية، وتحفيز شركات قطاع البتروكيماويات والشركات عمومًا على تخصيص نسبة من عقود التوريد للمبادرات، وتخصيص مواقـع منظمـة للبائـعين المتجولين من السعوديين الذين لا يستطيعون تحمل استئجار المحال التجارية والتنسيق مع أمانة المنطقة الشرقية لإيجاد هذه المواقع.// انتهى //16:10ت م0146

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير الشرقية يرأس اجتماع مجلس المنطقة الخامس عشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.