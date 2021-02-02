

جيزان 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واس

أقرت مؤسسة التدريب التقني والمهني , برنامج البكالوريوس في تخصصي "الكهرباء، و دعم أنظمة شبكات الحاسب " بالكلية التقنية للبنين بجازان ، في الفترة المسائية .

وأوضح مدير التدريب التقني والمهني بمنطقة جازان المهندس فوزي رضوان ، أن برنامج البكالوريوس في تخصصي "الكهرباء، و دعم أنظمة شبكات الحاسب " يأتي ضمن خطة الكلية للتوسع في افتتاح برامج البكالوريوس ذات التخصصات الأكثر طلبا والمتوافقة مع احتياجات سوق العمل ، تحقيقا لرؤية المملكة 2030 ، مشيراً إلى أن التقديم سيكون اعتباراً من مطلع الفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1443هـ .

// انتهى //

16:08ت م

0145





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إقرار برنامج بكالوريوس في تخصصي " الكهرباء ودعم أنظمة شبكات الحاسب " بتقنية جازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.