السعودية اليوم / إجراءات وقائية لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا بتعليم عسير



أبهـا 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واس

طبّقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير الإجراءات الاحترازية والوقاية من الموجة الثانية لفيروس

وشكلت الإدارة فرق عمل من إدارتي الأمن والسلامة والمراجعة الداخلية لمتابعة تنفيذ الاشتراطات وضبط المخالفات ورصدها وإيقاع العقوبات بحق المخالفين وفقا للأنظمة والتعليمات، ورفع مستوى الوعي لدى منسوبي ومنسوبات التعليم في المنطقة وتكثيف عمليات الفرز الحراري في مدخل الإدارة، إضافة إلى الخطة الإعلامية التي تنفذها إدارة الإعلام والاتصال لنشر الثقافة الوقائية.

// انتهى //

16:08ت م

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أبهـا 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واسطبّقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير الإجراءات الاحترازية والوقاية من الموجة الثانية لفيروس كورونا في جميع الإدارات والأقسام ومكاتب التعليم والمدارس.وشكلت الإدارة فرق عمل من إدارتي الأمن والسلامة والمراجعة الداخلية لمتابعة تنفيذ الاشتراطات وضبط المخالفات ورصدها وإيقاع العقوبات بحق المخالفين وفقا للأنظمة والتعليمات، ورفع مستوى الوعي لدى منسوبي ومنسوبات التعليم في المنطقة وتكثيف عمليات الفرز الحراري في مدخل الإدارة، إضافة إلى الخطة الإعلامية التي تنفذها إدارة الإعلام والاتصال لنشر الثقافة الوقائية.// انتهى //16:08ت م0144

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