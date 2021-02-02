السعودية اليوم / 1877 جولة نفذها أمانة الأحساء خلال الأسبوع الماضي



الأحساء 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واس

كثفت أمانة الأحساء جولاتها الرقابية على منشآت ومنافذ الصحة العامة والمحال والمجمعات التجارية للتأكد من الالتزام بتطبيق "توكلنا" للدخول إلى المواقع العامة والخاصة ومبنى الأمانة وبلدياتها الفرعية، إضافة إلى الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فايروس

وأوضحت أن الفرق الرقابية بالأمانة نفذت خلال الاسبوع الماضي، 1877 جولة أسفرت عن تحرير 36 مخالفة للبروتوكولات الوقائية والتدابير الاحترازية ضد فيروس كورونا، كما تم مصادرة وإتلاف 1218 كيلوغراما "1.2 طن" مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

// انتهى //

15:57ت م

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الأحساء 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واسكثفت أمانة الأحساء جولاتها الرقابية على منشآت ومنافذ الصحة العامة والمحال والمجمعات التجارية للتأكد من الالتزام بتطبيق "توكلنا" للدخول إلى المواقع العامة والخاصة ومبنى الأمانة وبلدياتها الفرعية، إضافة إلى الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فايروس كورونا المستجد حمايةً للمواطنين والمقيمين.وأوضحت أن الفرق الرقابية بالأمانة نفذت خلال الاسبوع الماضي، 1877 جولة أسفرت عن تحرير 36 مخالفة للبروتوكولات الوقائية والتدابير الاحترازية ضد فيروس كورونا، كما تم مصادرة وإتلاف 1218 كيلوغراما "1.2 طن" مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.// انتهى //15:57ت م0143

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