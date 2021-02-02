السعودية اليوم / رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية يعتمد الخطة الإستراتيجية الجديدة للمعاهد العلمية



الرياض 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واس

اعتمد معالي رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الأستاذ الدكتور أحمد بن سالم العامري الخطة الإستراتيجية الجديدة الطموحة لوكالة جامعة الإمام لشؤون المعاهد العلمية وما تضمنته هذه الخطة من رؤية ورسالة ومحاور وأهداف ذكية ومبادرات ريادية نوعية لتحقيق مايطمح إليه الميدان التربوي اعتماداً على هذه الخطة الإستراتيجية بكل كفاءة واقتدار وجودة عالية في التنفيذ, وفق معايير التميز المؤسسي ومؤشرات الأداء المعتمدة, والمتابعة في رصدها في الميدان .

كما شملت الخطة الإستراتيجية تطوير كافة الجوانب التعليمية والإدارية والإشرافية والتجهيزات الدراسية والبيئة التعليمية لتعطي المنهج والمعلم والطالب والبيئة المدرسية احتياجاتها لتكون بداية انطلاق نقلة نوعية جديدة في المعاهد العلمية المنتشرة في كافة أرجاء الوطن.

وأوضح وكيل جامعة الإمام لشؤون المعاهد العلمية الدكتور عبدالله بن ثاني، أن أهداف خطة المعاهد العلمية الإستراتيجية (الجديدة) صيغت وفق الرؤية الطموحة ؛ لتنبثق - من تلك الأهداف - عدة مبادرات نوعية ستنقل المعاهد العلمية - بإذن الله - نحو التنافسية والتميز في مجال التعليم العام والمناهج الدراسية ودعم الأنشطة والبرامج الطلابية لصياغة من خلالها بيئة مناسبة للموهوبين والمبدعين والتميز في التعليم النوعي الخاص بهذه المعاهد منذ إنشائها.

وأكد أن غايات الخطة تتمحور في : إيجاد مخرجات تعليمية تنافسية مؤهلة معرفياً ومهارياً تلبي احتياجات المجتمع وسوق العمل، تطوير البيئة التعليمية والرقمية, تطوير الموارد البشرية؛ لرفع كفاءة الأداء، تشجيع الطلاب على ريادة الأعمال، وثقافة الادخار, تحقيق أعلى معايير الجودة؛ للحصول على الاعتماد المدرسي، وتحقق التنمية المستدامة، بناء شراكات وإسهامات مجتمعية ووطنية فاعلة، تحقيق تميز مؤسسي يحقق كفاءة في الإنفاق وفاعلية في الأداء، إيجاد موارد مالية مستدامة وكفاءة إنفاق من خلال حوكمة الاستثمارات وتنويعها, دعم قيم الوسطية والاعتدال والانتماء الوطني.

// انتهى //

15:56ت م

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