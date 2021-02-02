السعودية اليوم / سمو أمير نجران يوجه بتعليق جميع الفعاليات والمهرجانات بالمنطقة للحد من انتشار كورونا



نجران 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واس

وجّه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران اليوم، بتعليق جميع الفعاليات والمهرجانات بالمنطقة، بدءًا بتعليق مجلس سموه الأسبوعي "الإثنينية"، وذلك اعتبارًا من اليوم.

ويأتي هذا التوجيه لتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير والبروتوكولات الوقائية للحد من انتشار فيروس

وطالب سموه الجهات المعنية بتكثيف الأعمال الميدانية وفرض العقوبات المقررة نظامًا ضد مخالفي الإجراءات المتعلقة بالتجمعات العائلية، وغير العائلية، والعمّالية، والمناسبات الاجتماعية، والمتسوقين والعاملين في المحال التجارية، ومنشآت القطاع الخاص.

وتضمن توجيه سموه إلغاء 21 فعالية جرت جدولة إقامتها خلال الأسبوعين الحالي والقادم، أبرزها المهرجان الوطني للحمضيات والاستثمار الزراعي، مهرجان سواعد وطن، مهرجان شرورة التراثي، مهرجان سباق الهجن، ومعرض النحاتين، ومعرض الفن التشكيلي للمكفوفين "بارقة"، وندوات ومحاضرات إعلامية وتاريخية، وبطولة رياضية، ومسيرة الدراجات النارية.

// انتهى //

15:51ت م

0138



نجران 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واسوجّه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران اليوم، بتعليق جميع الفعاليات والمهرجانات بالمنطقة، بدءًا بتعليق مجلس سموه الأسبوعي "الإثنينية"، وذلك اعتبارًا من اليوم.ويأتي هذا التوجيه لتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير والبروتوكولات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا بالمنطقة.وطالب سموه الجهات المعنية بتكثيف الأعمال الميدانية وفرض العقوبات المقررة نظامًا ضد مخالفي الإجراءات المتعلقة بالتجمعات العائلية، وغير العائلية، والعمّالية، والمناسبات الاجتماعية، والمتسوقين والعاملين في المحال التجارية، ومنشآت القطاع الخاص.وتضمن توجيه سموه إلغاء 21 فعالية جرت جدولة إقامتها خلال الأسبوعين الحالي والقادم، أبرزها المهرجان الوطني للحمضيات والاستثمار الزراعي، مهرجان سواعد وطن، مهرجان شرورة التراثي، مهرجان سباق الهجن، ومعرض النحاتين، ومعرض الفن التشكيلي للمكفوفين "بارقة"، وندوات ومحاضرات إعلامية وتاريخية، وبطولة رياضية، ومسيرة الدراجات النارية.// انتهى //15:51ت م0138

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