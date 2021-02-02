الرياض تتصدر حالات كورونا الجديدة بـ131 إصابة والحالات الحرجة 375

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

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كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (271) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (360110) حالات.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (2146) حالة من بينها (375) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (368639) حالة، توفي منهم (6383) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (310) حالات حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي؛ منطقة الرياض 131، المنطقة الشرقية 61، منطقة مكة المكرمة 38، منطقة المدينة المنورة 16، منطقة الباحة 13، منطقة الحدود الشمالية 10، منطقة الجوف 9، منطقة عسير 8.

كما سجلت كل من منطقتي القصيم ونجران 7 حالات في كل منهما فيما سجلت منطقة حائل 4 حالات وسجلت كل من منطقتي تبوك وجازان 3 حالات فقط في كل منهما.

التقيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية

وكانت وزارة الداخلية أعادت أمس التأكيد على العقوبات المقررة حال عدم التزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا (كوفيد – 19).

وقالت الوزارة في بيان لها عبر تويتر إن عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية يشمل ما يلي:

السماح بدخول غير الملتزمين بلبس الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم.

عدم تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لجهاز قياس درجات الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية.

عدم تطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام.

عدم تطهير المرافق والأسطح وإغلاق أماكن ألعاب الأطفال وأماكن قياس الملابس ونحوها.

عقوبات مخالفة الإجراءات الاحترازية

وقالت الداخلية إنه في المرة الأولى تكون عقوبة المنشأة/ المسؤول الغرامة 10 آلاف ريال وتضاعف الغرامة في المرة الثانية أما في المرة الثالثة، فتتم مضاعفة العقوبة وإحالة المسؤول للنيابة العامة.

وأوضحت وزارة الداخلية، أنه في حال كانت المنشأة تابعة للقطاع الخاص وتم تكرار المخالفة للمرة الأولى يتم إغلاقها لمدة ثلاثة أشهر، وفي حال تكررت للمرة الثانية سيتم إغلاق المنشأة ستة أشهر.



