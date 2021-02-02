سلالة كوفيد البريطانية تتحور مجددًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-02

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

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كشفت التقارير الرسمية أن سلالة كوفيد-19 البريطانية المتحورة، قد تحورت مرة أخرى، وقد اكتسبت طفرة مشابهة لمتغير جنوب إفريقيا.

وقد اكتشفت هيئة الصحة العامة في إنجلترا 11 حالة تحور فيها المتغير الجديد، وهو يحاول الهروب من الاستجابة المناعية، وقال الخبراء إن التطور مقلق بسبب إمكانية انتشاره.

الطفرة موجودة في سلالة إفريقيا والبرازيل

والطفرة، المعروفة باسم E484K، موجودة بالفعل في كل من متغيري جنوب إفريقيا والبرازيل، وكان يُعتقد سابقًا أن هذه الطفرة لم تكن موجودة في سلالة كوفيد المتحورة البريطانية، لكن تقرير حديث نشرته مجلة Public Health England قال إن تسلسل الجينات أظهر أن طفرة E484K حدثت تلقائيًا في عدد قليل فقط من المتغير البريطاني.

وقال الدكتور جوناثان ستوي، القائم على الدراسة: من وجهة نظر فيروسية، لا يمكن اعتبار ظهور متغيرات جديدة عن طريق الطفرة أثناء التكاثر مفاجئًا، لكن يبقى أن نرى كيف ستتأثر السلالة بهذا التغير من حيث معدل الانتشار وقوة المرض والتكاثر.

طفرة كوفيد البريطانية الأولى ظهرت سبتمبر العام الماضي

وكانت ظهرت سلالة المملكة المتحدة المسماة VUI202012 / 01 لأول مرة في سبتمبر وتسببت في زيادة الحالات، وكشف حينها بوريس جونسون أن المتغير وجد أنه معدٍ بنسبة 70% أكثر من السلالة الأصلية.

ويُذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة وصل إلى 3,835,783 إصابة، لتكون بذلك الدولة الخامسة على مستوى العالم من حيث معدل الإصابات، وتُوفي 106,564 شخصًا، بينما تعافى 1,767,972 شخصًا، وعلى الصعيد العالمي، أُصيب 104,013,398 شخصًا، وتُوفي 2,249,908 أشخاص، بينما تعافى 75,857,893 شخصًا.