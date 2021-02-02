شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على شخص تحرش بقاصر ونشر فيديو للواقعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت شرطة مكة ، القبض على شخص وإحالته للنيابة العامة إثر تحرشه بقاصر وتوثيقه لذلك

وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر شخص يتحدث مع قاصر ويتحرش به بألفاظ ذات مدلولات وإيحاءات جنسية، وتوثيقه لذلك بالتصوير ونشره، فقد تمكنت الجهات الأمنية - بفضل الله - من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته لفرع النيابة العامة .