فيديو.. ضبط المتحرش بالطفل في مكة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

العناوين الفرعية

ألقت الجهة المعنية في شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على المتحرش بالطفل الذي وثق جريمته عبر مقطع فيديو ونشره عبر مواقع التواصل.

المتحرش يوثق جريمته

وبحسب فيديو بثه حساب سناب الداخلية فقد رصدت الجهات المختصة مقطعًا متداولًا بموقع التواصل الاجتماعي تويتر ويظهر فيه قيام شخص بأفعال خادشة للحياء مع طفل والتحرش به جنسيًا وتوثيق ذلك ونشره فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بشرطة منطقة مكة المكرمة من تحديد هويته والقبض عليه واتضح أنه مواطن في العقد الثالث من العمر ولدى سماع أقواله أقر بما نسب إليه وجاري استكمال إجراءات الاستدلال الأولية ‏ومن ثم إحالته إلى النيابة العامة.

مطالبات بضبط المتحرش ومعاقبته

وكان مقطع فيديو متداول يوم أمس أظهر قيام شخص بملامسة مناطق حساسة لدى الطفل والتحرش به ما تسبب في حالة من الضجر والتذمر بين المواطنين الذين طالبوا بسرعة القبض عليه ومحاسبته.

حالات العنف ضد الطفل

يذكر أنه وبحسب المادة الثانية من نظام الطفل الصادر وفق المرسوم الملكي رقم (م/14) بتاريخ 3 / 2 / 1436 يعد إيذاءً أو إهمالًا تعرض الطفل لأيٍّ مما يأتي:

1 – إبقاؤه دون سند عائلي.

2 – عدم استخراج وثائقه الثبوتية، أو حجبها، أو عدم المحافظة عليها.

3 – عدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة.

4 – التسبب في انقطاعه عن التعليم.

5 – وجوده في بيئة قد يتعرض فيها للخطر.

6 – سوء معاملته.

7 – التحرش به جنسيًّا، أو تعريضه للاستغلال الجنسي.

8 – استغلاله ماديًّا، أو في الإجرام، أو في التسول.

9 – استخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته أو تؤدي إلى تحقيره.

10 – تعريضه لمشاهد مخلة بالأدب، أو إجرامية، أو غير مناسبة لسنه.

11 – التمييز ضده لأي سبب عرقي، أو اجتماعي، أو اقتصادي.

12 – التقصير البيّن المتواصل في تربيته ورعايته.

13 – السماح له بقيادة المركبة دون السن النظامية.

14 – كل ما يهدد سلامته أو صحته الجسدية أو النفسية.

