حالة مطرية شاملة على تبوك تبدأ غدًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

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توقع المختص في المناخ، عيد المضلعاني أن تشهد منطقة تبوك حالة مطرية شاملة تتفاوت فيها الأمطار بين الغزيرة والمتوسطة ونشر المضلعاني خريطة المركز الأوروبي للتوقعات وعليها أسماء المدن والقرى بتبوك، مشيرًا إلى أنه هذه الخريطة ليست نهائية فقد تتغير مناطق الهطول والغزارة في التحديثات القادمة.

طقس تبوك اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد أصدر تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة تبوك، تتضمن أمطار رعدية تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة – بمشيئة الله- تشمل مدينة تبوك، ومحافظات البدع، وحقل، وضباء، وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً .

توقع المركز الوطني لـ الأرصاد هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة من يوم الثلاثاء 20-06-1442 هـ الموافق 02-02-2021 م إلى يوم السبت 24-06-1442 هـ الموافق 06-02-2021 م على عدد من مناطق المملكة.

توقعات الأرصاد عن حالة الطقس

وقال مركز الأرصاد في بيان له أمس إن الحالة المتوقعة سوف تشمل بمشيئة الله تعالى منطقة المدينة المنورة خاصة، ينبع، بدر، العلا، العيص، وادي الفرع حيث من المتوقع أن تشهد هذه المحافظات أمطارًا من متوسطة إلى غزيرة تصل إلى شديدة الغزارة يصاحبها رياح نشطة وأتربة مثارة وتساقط البرد وجريان السيول.

أما في المدينة، والمهد والحناكية وخيبر من المتوقع أن تشهد أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وتساقط البرد.

كما تشمل هذه الحالة الجوية منطقة تبوك خاصة محافظات تبوك، تيماء، حقل، الوجه، أملج، وضباء حيث تشهد هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة يوم الثلاثاء تشتد يومي الخميس والجمعة لتصل إلى شديدة الغزارة يوم الجمعة والسبت.

كما تشمل هذه الحالة محافظات متعددة في منطقة الحدود الشمالية خاصة عرعر وطريف ورفحاء وكذلك محافظات منطقة الجوف خاصة سكاكا ودومة الجندل والقريات وطبرجل، وفي منطقة مكة المكرمة تشمل العاصمة المقدسة وجدة ورابغ وخليص والطائف والكامل وميسان، وأضم والليث والقنفذة، والخرمة ورنية وتربة والمويه.

