أمير نجران يوجه بتعليق جميع الفعاليات بالمنطقة وفرض العقوبات بحق المخالفين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجه أمير منطقة نجران صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، بتعليق جميع الفعاليات والمهرجانات بالمنطقة، بدءًا بتعليق مجلس سموه الأسبوعي “الإثنينية” وذلك اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.

ويأتي توجيه سمو أمير المنطقة تشديدًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير والبروتوكولات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا بالمنطقة.

وشدد الأمير جلوي بن عبدالعزيز على تكثيف الأعمال الميدانية وفرض العقوبات المقررة نظامًا ضد مخالفي الإجراءات المتعلقة بالتجمعات العائلية، وغير العائلية والعمالية، والمناسبات الاجتماعية، والمتسوقين والعاملين في المحال التجارية، ومنشآت القطاع الخاص.

وتضمن توجيه سموه بإلغاء أية فعالية جرت جدولة إقامتها خلال هذين الأسبوعين، أبرزها المهرجان الوطني للحمضيات والاستثمار الزراعي، مهرجان سواعد وطن، مهرجان شرورة التراثي، مهرجان سباق الهجن، ومعرض النحاتين، ومعرض الفن التشكيلي للمكفوفين “بارقة”، وثمان ندوات ومحاضرات إعلامية وتاريخية، وبطولة جهات المنطقة لكرة القدم، ومسيرة الدراجات النارية، وغيرها.

