السعودية | السعودية على موعد مع حالة مطرية في هذه المواقع

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الإنذار المبكّر التابع للمركز الوطني للأرصاد في السعودية، اليوم الثلاثاء، عن عدة تنبيهات لحالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة لعدد من مناطق السعودية.

وقال المركز إن أجزاءً من مناطق الرياض وعسير والحدود الشمالية وحائل، ستشهد رياحاً نشطة مثيرة للأتربة تسبب تدنياً في مدى الرؤية، بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً.

وأضاف أن أجزاءً من منطقتي المدينة المنورة وتبوك ستشهد أمطاراً رعدية مع نشاط في الرياح السطحية ما يؤدي لتدني مدى الرؤية، وذلك بدءاً من الساعة الـ11 من صباح اليوم الثلاثاء وحتى الساعة التاسعة مساءً.

من جهته، توقّع الباحث في الطقس وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبد العزيز الحصيني، حالة ممطرة، هي الحالة العاشرة لموسم أمطار 1442هـ، يمكن تصنيفها من خفيفة لشبه قوية.

وأضاف أن نطاق تأثير هذه الحالة هو مناطق تبوك والمدينة المنوّرة ومكة المكرّمة والشمالية والجوف وحائل والقصيم والرياض والشرقية والباحة وعسير وجازان والكويت.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "الأمطار المتوقعة متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد ورياح نشطة مع غبار، يرافق ذلك ارتفاعٌ في الحرارة ثم انخفاضٌ وفرصة جريان أودية على أجزاءٍ من مناطق تبوك بالدرجة الأولى، والشمالية والجوف وحائل والقصيم بالدرجة الثانية، والمدينة المنوّرة ومكة المكرّمة والباحة وعسير ثالثاً".

وتابع: "مناطق الرياض والشرقية والصمان متوقع أن تكون الأمطار معظمها خفيفة لمتوسطة، قد تكون شبه غزيرة على المحافظات الشمالية والغربية، وقد تؤدي إلى جريان خفيف للأودية، وبداية الحالة الممطرة يوم الأربعاء 1442/6/21هـ".

يأتي هذا فيما توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق مكة المكرّمة، ونجران، والمدينة المنوّرة، كذلك على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض. وستكون السماء غائمة جزئياً على أجزاءٍ من غرب المملكة ووسطها.

كما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وذلك وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد حول توقعات بهطول الأمطار الرعدية، ابتداءً من اليوم الثلاثاء 1442/6/20هـ، حتى السبت الموافق 1442/6/24هـ، على أجزاء من مناطق المملكة. ويحتمل أن تتعرّض أجزاءٌ من مناطق السعودية إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول.

وأهابت المديرية العامة بالجميع توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.