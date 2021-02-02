السعودية اليوم/ جامعة الملك فيصل تختتم معرضها التوعوي"معا نجعلها ذكرى"



الأحساء 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 2 فبراير 2021 م واس

اختتمت جامعة الملك فيصل في محافظة الأحساء اليوم، معرضها التوعوي حول جائحة

ويهدف المعرض الذي استمر ليومين، إلى رفع مستوى الوعي الصحي بفيروس كورونا، وأعراضه ومضاعفاته المختلفة، وتعزيز التوعية والفكر المجتمعي، وبيان أهمية أخذ اللقاح المضاد للفيروس، وتشجيع المجتمع على التسجيل في منصة صحتي الوطنية.

وتضمن المعرض أركانا متنوعة تحدثت عن أصل الفيروس وتركيبته العلمية وبقية الفيروسات المشابهة له، وقصة الجائحة وطريقة انتشارها حول العالم، والتدابير والإجراءات الوقائية التي اتخذتها المملكة.

// انتهى//

14:34ت م

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الأحساء 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 2 فبراير 2021 م واساختتمت جامعة الملك فيصل في محافظة الأحساء اليوم، معرضها التوعوي حول جائحة كورونا تحت شعار "معا نجعلها ذكرى" .ويهدف المعرض الذي استمر ليومين، إلى رفع مستوى الوعي الصحي بفيروس كورونا، وأعراضه ومضاعفاته المختلفة، وتعزيز التوعية والفكر المجتمعي، وبيان أهمية أخذ اللقاح المضاد للفيروس، وتشجيع المجتمع على التسجيل في منصة صحتي الوطنية.وتضمن المعرض أركانا متنوعة تحدثت عن أصل الفيروس وتركيبته العلمية وبقية الفيروسات المشابهة له، وقصة الجائحة وطريقة انتشارها حول العالم، والتدابير والإجراءات الوقائية التي اتخذتها المملكة.// انتهى//14:34ت م0108

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