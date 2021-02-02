السعودية اليوم / جامعة حائل تواصل تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والإرشادية ‏‏في الجامعة



حائل 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واس ‏ ‏

تواصل جامعة حائل تطبيق البروتوكولات الوقائية والإرشادية في ‏الجامعة، تأكيداً لتوجيهات سمو أمير منطقة حائل, بحثّ كافة القطاعات الخدمية والأمنية بالمنطقة على ‏الالتزام بتطبيق الإجراءات والاحترازات والتدابير الوقائية؛ للحد من ‏انتشار فيروس

وأكد معالي رئيس الجامعة الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم ضرورة ‏استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بها داخل مرافق ‏الجامعة، للمحافظة على صحة الجميع، مشيراً إلى التعاون مع الجهود ‏الصحية بالالتزام بتطبيق الإجراءات والاحترازات لتجاوز هذه المرحلة، ‏باتباع البروتوكولات والإرشادات الصحية والتدابير الوقائية، مشيدًا بجهود ‏حكومة خادم الحرمين الشريفين على ما توفره من خدمات في سبيل صحة ‏الإنسان، حتى جسدت المثال الأعلى الذي يستحق بأن يكون مثالاً يحتذى ‏باتخاذ حزمة من الإجراءات والاحترازات الاستباقية لمنع تفشي فيروس ‏كورونا. ‏

‏// انتهـى // ‏

14:29ت م

0107



حائل 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واس ‏ ‏تواصل جامعة حائل تطبيق البروتوكولات الوقائية والإرشادية في ‏الجامعة، تأكيداً لتوجيهات سمو أمير منطقة حائل, بحثّ كافة القطاعات الخدمية والأمنية بالمنطقة على ‏الالتزام بتطبيق الإجراءات والاحترازات والتدابير الوقائية؛ للحد من ‏انتشار فيروس كورونا . ‏وأكد معالي رئيس الجامعة الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم ضرورة ‏استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بها داخل مرافق ‏الجامعة، للمحافظة على صحة الجميع، مشيراً إلى التعاون مع الجهود ‏الصحية بالالتزام بتطبيق الإجراءات والاحترازات لتجاوز هذه المرحلة، ‏باتباع البروتوكولات والإرشادات الصحية والتدابير الوقائية، مشيدًا بجهود ‏حكومة خادم الحرمين الشريفين على ما توفره من خدمات في سبيل صحة ‏الإنسان، حتى جسدت المثال الأعلى الذي يستحق بأن يكون مثالاً يحتذى ‏باتخاذ حزمة من الإجراءات والاحترازات الاستباقية لمنع تفشي فيروس ‏كورونا. ‏‏// انتهـى // ‏14:29ت م0107

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