السعودية اليوم / سمو أمير الحدود الشمالية يدشن مبنى مكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في العويقيلة



العويقيلة 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم , مبنى مكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة العويقيلة , بحضور محافظ العويقيلة حسين الدغيم، ومدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة مطارد العنزي، ومدير فرع وزارة الموارد البشرية بالمنطقة بدر التمام.

وعند وصول سموه أزاح الستار عن اللوحة التذكارية للمبنى ثم تجول على أقسام المكتب، مستمعاً لشرح عن أدوار كل قسم.

وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أهمية تنفيذ البرامج والمحاضرات الدعوية والتوعوية بما يسهم في تعزيز جانب القيم والآداب وإظهار الصورة المشرقة والنماذج المشرفة للدين الإسلامي, منوها برعاية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لكل ما يدعم ويعزز الاعتدال والوسطية والتسامح ونبذ التطرف والتشدد بما يتواكب مع رؤية المملكة الطموحة 2030, التي تؤكد ضرورة الالتزام بالمنهج الشرعي يعزز القيم الأخلاقية وقيم ومفاهيم الانتماء للوطن.

// انتهى //

14:20ت م

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