السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يتفقد مستشفى محافظة العويقيلة ويضع حجر الأساس لمبنى العيادات التخصصية



العويقيلة 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واس

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، مستشفى محافظة العويقيلة المركزي، في إطار جولته التفقدية للمحافظة, مستمعاً لشرح من مدير الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية عبدالله بن ولمان العازمي عن ما يضمه المستشفى من أقسام وأجهزة طبية حديثة وعيادات تخصصية .

وشدد سموه على أهمية تقديم الخدمات الصحية في المحافظة بجودة عالية تتناسب مع العطاء الذي تقدمه حكومتنا الرشيدة - أيدها الله - لهذا القطاع المهم والحيوي ذي الأثر البالغ في جودة الحياة، وتوفير الكفاءات البشرية الوطنية عالية الكفاءة ووجودهم في القطاعات الصحية، مؤكداً ضرورة تسخير جميع الإمكانات لخدمة المواطن في مجال الخدمات الصحية وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين وتعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض.

ووضع الأمير فيصل بن خالد بن سلطان خلال جولته التفقدية حجر الأساس لمبنى فهد بن ماضي المجول للعيادات التخصصية لمرضى السكر بحرم المستشفى، مشيداً بمبادرة شركة المجول وما تمثله هذه العيادات من إضافة إلى المنشآت القائمة حالياً، داعياً رجال الأعمال بالمنطقة وخارجها للمزيد من الإسهامات النوعية لخدمة مجتمعهم بتبنيهم لمبادرات تعزز جهود الدولة لتقديم جميع أنواع الخدمات التي تشهد طلباً متزايداً نتيجة للنمو السكاني.

كما أكد سموه أهمية دور الشركات الخاصة ورجال الأعمال من خلال النهوض بمسؤولياتهم الاجتماعية على دعم جهود الدولة ـ رعاها الله ـ في تحقيق الأهداف التنموية والتصدي للقضايا والمشاكل بروح التعاون والتكامل.

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14:14ت م

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