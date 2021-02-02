السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يتفقد قطاع حرس الحدود بالعويقيلة



العويقيلة 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واس

تفقد صاحبُ السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، قطاع حرس الحدود بمحافظة العويقيلة، في إطار الجولة التفقدية التي يقوم بها في المحافظة .

وكان في استقبال سموه قائدُ حرس الحدود بالمنطقة اللواء الركن محمد علي الزهراني، وعدد من المسؤولين، مطلعاً على إيجاز عن مهام حرس الحدود بالمنطقة.

وشاهد سمو أمير المنطقة خلال الزيارة نماذج من التجهيزات والعربات والكاميرات الحرارية والآليات الحديثة والمتطورة التي وفرتها القيادة الرشيدة - أيدها الله - لحرس الحدود بما يمكنهم من القيام بواجبهم البطولي في حماية الوطن على أكمل وجه .

ونقل سموه تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

وأشاد سموه بجهود رجال حرس الحدود في خدمة الوطن، معرباً عن اعتزازه وفخره بما شاهده من الأعمال والمنجزات التي حققها ضباط وأفراد حرس الحدود وجهودهم في حماية حدود المملكة.

// انتهى //

13:54ت م

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العويقيلة 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واستفقد صاحبُ السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، قطاع حرس الحدود بمحافظة العويقيلة، في إطار الجولة التفقدية التي يقوم بها في المحافظة .وكان في استقبال سموه قائدُ حرس الحدود بالمنطقة اللواء الركن محمد علي الزهراني، وعدد من المسؤولين، مطلعاً على إيجاز عن مهام حرس الحدود بالمنطقة.وشاهد سمو أمير المنطقة خلال الزيارة نماذج من التجهيزات والعربات والكاميرات الحرارية والآليات الحديثة والمتطورة التي وفرتها القيادة الرشيدة - أيدها الله - لحرس الحدود بما يمكنهم من القيام بواجبهم البطولي في حماية الوطن على أكمل وجه .ونقل سموه تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- إلى منسوبي قطاع حرس الحدود بالمحافظة، منوهًا بالدعم والرعاية التي يحظى بها القطاع من القيادة الحكيمة، بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية .وأشاد سموه بجهود رجال حرس الحدود في خدمة الوطن، معرباً عن اعتزازه وفخره بما شاهده من الأعمال والمنجزات التي حققها ضباط وأفراد حرس الحدود وجهودهم في حماية حدود المملكة.// انتهى //13:54ت م0090

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