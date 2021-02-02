السعودية اليوم / أمانة منطقة تبوك تنفذ 1194 جولة رقابية على المنشآت التجارية بالمنطقة



تبوك 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واس

نفذت أمانة منطقة تبوك أمس، 1194 جولة رقابية ميدانية، على المنشآت الغذائية والمراكز التجارية والمطاعم والمقاهي بمدينة تبوك للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس

وأوضح أمين المنطقة المهندس درويش بن علي المحفوظ ، أن الفرق الرقابية رصدت خلال تلك الجولات أكثر من 165 مخالفة للإجراءات الاحترازية وعدم تطبيق الاشتراطات الصحية ، حيث تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين, موكداً أن الأمانة والبلديات التابعة لها بمدينة تبوك ومحافظاتها ضاعفت أعداد الفرق الميدانية لتكثيف الجولات الرقابية ،وأعمال التطهير والتعقيم والنظافة في جميع الأماكن العامة وأسواق النفع العام، التي تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها لمواجهة انتشار فايروس "كورونا "، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، للتأكد من تطبيق القرارات والتدابير الوقائية والتوعية المستمرة.

ودعا المحفوظ جميع المنشآت إلى الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة مثل: إلزام جميع العمالة بارتداء القفازات والكمامات الطبية وتعقيم وتطهير عربات التسوق والأرضيات والأسطح، بالإضافة إلى توفير المعقمات الطبية والقفازات عند مداخل مراكز البيع، وكذلك فحص درجات الحرارة لجميع العاملين, مهيباً بالمواطنين والمقيمين بمدن ومحافظات منطقة تبوك إلى تحميل تطبيق "توكلنا" في أجهزة الهواتف الذكية لديهم ورفع درجة الوعي في المجتمع، ورصد التجاوزات الفردية أو في منشآت القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال الاتصال المباشر والتبليغ على الرقم الموحد للبلاغات البلدية 940.

// انتهى //

13:53ت م

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تبوك 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واسنفذت أمانة منطقة تبوك أمس، 1194 جولة رقابية ميدانية، على المنشآت الغذائية والمراكز التجارية والمطاعم والمقاهي بمدينة تبوك للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا وأوضح أمين المنطقة المهندس درويش بن علي المحفوظ ، أن الفرق الرقابية رصدت خلال تلك الجولات أكثر من 165 مخالفة للإجراءات الاحترازية وعدم تطبيق الاشتراطات الصحية ، حيث تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين, موكداً أن الأمانة والبلديات التابعة لها بمدينة تبوك ومحافظاتها ضاعفت أعداد الفرق الميدانية لتكثيف الجولات الرقابية ،وأعمال التطهير والتعقيم والنظافة في جميع الأماكن العامة وأسواق النفع العام، التي تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها لمواجهة انتشار فايروس "كورونا "، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، للتأكد من تطبيق القرارات والتدابير الوقائية والتوعية المستمرة.ودعا المحفوظ جميع المنشآت إلى الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة مثل: إلزام جميع العمالة بارتداء القفازات والكمامات الطبية وتعقيم وتطهير عربات التسوق والأرضيات والأسطح، بالإضافة إلى توفير المعقمات الطبية والقفازات عند مداخل مراكز البيع، وكذلك فحص درجات الحرارة لجميع العاملين, مهيباً بالمواطنين والمقيمين بمدن ومحافظات منطقة تبوك إلى تحميل تطبيق "توكلنا" في أجهزة الهواتف الذكية لديهم ورفع درجة الوعي في المجتمع، ورصد التجاوزات الفردية أو في منشآت القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال الاتصال المباشر والتبليغ على الرقم الموحد للبلاغات البلدية 940.// انتهى //13:53ت م0087

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