

جيزان 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، في مكتبه اليوم ، رئيس فرع النيابة العامة المعين بمنطقة جازان الشيخ ماجد بن فيصل الدويش.

وجرى خلال اللقاء بحث سير عمل النيابة، والخدمات المقدمة للمواطن والمقيم ، والسبل الكفيلة بإنهاء معاملتهم وقضاياهم في أسرع وقت ممكن، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة - حفظها الله -.

حضر اللقاء وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالله بن محمد الصقر.

// انتهى //

13:51ت م

0086





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة جازان يستقبل رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.