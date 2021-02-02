السعودية اليوم / الإمارات تسجّل 3,310 إصابات جديدة بكورونا و7 وفيات



أبوظبي 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واس

سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3,310 إصابات جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي عدد المصابين بلغ 309,649 إصابة، فيما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 866 وفاة، مشيرة إلى شفاء 3,791 حالة، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 285,201 حالة.

// انتهى //

13:49ت م

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أبوظبي 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واسسجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3,310 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و7 وفيات.وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي عدد المصابين بلغ 309,649 إصابة، فيما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 866 وفاة، مشيرة إلى شفاء 3,791 حالة، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 285,201 حالة.// انتهى //13:49ت م0084

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