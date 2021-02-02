السعودية اليوم / أمانة نجران تغلق 23 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا



نجران 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واس

نفذت أمانة منطقة نجران حملة ميدانية شاملة على المحال والأسواق والمجمعات التجارية المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة، أسفرت عن إغلاق 23 منشأة.

وأوضحت الأمانة أن سبب الإغلاق وجود مخالفات تتعلق بعدم تطبيق البرتوكولات الصحية والإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس

وأكد أمين منطقة نجران المهندس عيد بن نايف العتيبي أن الفرق الميدانية مستمرة في جولاتها الرقابية، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات والإجراءات الوقائية ،وارتداء الكمامات وتوفير المعقمات ، والتقيد بالمسافة الآمنة والتباعد بين المتسوقين.

وشدد العتيبي على وكالات الأمانة والبلديات التابعة لها بمضاعفة الجهود وتكثيف الحملات والجولات الرقابية، وتطبيق العقوبات على المخالفين للحد من انتشار الفايروس.

// انتهى //

13:48ت م

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نجران 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واسنفذت أمانة منطقة نجران حملة ميدانية شاملة على المحال والأسواق والمجمعات التجارية المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة، أسفرت عن إغلاق 23 منشأة.وأوضحت الأمانة أن سبب الإغلاق وجود مخالفات تتعلق بعدم تطبيق البرتوكولات الصحية والإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا وأكد أمين منطقة نجران المهندس عيد بن نايف العتيبي أن الفرق الميدانية مستمرة في جولاتها الرقابية، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات والإجراءات الوقائية ،وارتداء الكمامات وتوفير المعقمات ، والتقيد بالمسافة الآمنة والتباعد بين المتسوقين.وشدد العتيبي على وكالات الأمانة والبلديات التابعة لها بمضاعفة الجهود وتكثيف الحملات والجولات الرقابية، وتطبيق العقوبات على المخالفين للحد من انتشار الفايروس.// انتهى //13:48ت م0083

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