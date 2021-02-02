السعودية اليوم / وزير الري السوداني يلتقي رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالخرطوم



الخرطوم 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واس

التقى وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس اليوم، برئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالخرطوم، السفير روبرت فان دن دوول، ورئيس القسم السياسي بالبعثة دانيال وايس.

وقدم وزير الري لمحة عن سير المفاوضات بين السودان وإثيوبيا ومصر، والمقترحات التي تقدم بها السودان لدفع المحادثات بإعطاء خبراء الاتحاد الأفريقي دوراً أكبر، مجددًا تمسك بلاده بضرورة الاتفاق ليمكن من تبادل البيانات مع خزان الروصيرص لضمان التشغيل الآمن للخزان، وبالتالي سلامة نصف سكان السودان الذين يقطنون على ضفاف النيل الأزرق.

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13:43ت م

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