فيديو.. الخثلان يوضح ما يُسن فعله عند نزول المطر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ سعد بن تركي الخثلان ، إنه “من السنة عند نزول المطر أن يكشف المسلم عن بعض جسده حتى يصيبه المطر، بأن يكشف عن رأسه أو ذراعيه أو ساقه، أو جميعها، وهذا من السنة خاصة بداية المطر”.

وقال الدكتور سعد الخثلان، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وعلل النبي صلى الله عليه سلم، ذلك بأن المطر حديث عهد بربه فيتبرك بذلك.

وأضاف الشيخ الخثلان أنه لا بأس من التبرك بالمطر خاصة عند أول نزوله، حيث كان كثير من السلف يستحبون التبرك بالمطر النازل من السماء.

