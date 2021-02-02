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حريق يلتهم مستودعاً بحي المدينة الصناعية على طريق الخرج

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-02

حريق يلتهم مستودعاً بحي المدينة الصناعية على طريق الخرج

فرق الدفاع المدني بالرياض باشرت الحريق

متابعات الخليج 365 - الرياض

باشرت فرق الدفاع المدني بالرياض، صباح اليوم الثلاثاء، حريقًا بمستودع في حي المدينة الصناعية على طريق الخرج.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في “تويتر”، أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات.

وأظهرت صور نشرها الدفاع المدني، تصاعد الأدخنة والنيران جراء الحريق، وتواجد رجال الدفاع المدني في الموقع لمباشرة الحريق.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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