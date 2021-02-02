حريق يلتهم مستودعاً بحي المدينة الصناعية على طريق الخرج

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

باشرت فرق الدفاع المدني بالرياض، صباح اليوم الثلاثاء، حريقًا بمستودع في حي المدينة الصناعية على طريق الخرج.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في “تويتر”، أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات.

وأظهرت صور نشرها الدفاع المدني، تصاعد الأدخنة والنيران جراء الحريق، وتواجد رجال الدفاع المدني في الموقع لمباشرة الحريق.



