الأحوال المدنية تحدد شروط وضوابط تغيير اسم الطفل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية شرطاً ضرورياً حتى يتمكن الشخص من تغيير اسم الطفل.

واشترطت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أن يكون التغيير بموجب إقرار من الأب والأم.

وأضافت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أنه لا يمكن للأم تغيير اسم طفلها بدون تفويض من الأب.

أبشر أفراد والهوية الرقمية

وفي وقت سابق، أطلقت وزارة الداخلية ممثلة بالأحوال المدنية نسخة إلكترونية من الهوية الوطنية في تطبيق وزارة الداخلية الالكتروني ” أبشر أفراد” تحت مسمى ” الهوية الرقمية”، بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ممثلة بمركز المعلومات الوطني.

وأوضح المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر أن الهوية الرقمية ستسهل عملية التحقق من هوية حامليها من المواطنين في حال عدم حملهم للبطاقة، من خلال تمكين المستفيد من استعراض بيانات الهوية بصورة الكترونية عبر تطبيق ” أبشر أفراد” متضمنة رمز الاستجابة السريعة المتغير (QR Code)، مع إمكانية تنزيل نسخة منها على الجهاز الذكي للاستفادة منها دون الحاجة للاتصال بالإنترنت.

وأشار الجاسر إلى أن الهوية الرقمية ستكون نقطة تحول في تطوير عملية التعاملات الالكترونية للأفراد مع القطاعات ذات العلاقة في منصة وزارة الداخلية الالكترونية ” أبشر أفراد”.