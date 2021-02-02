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رجل جلده يتحول للأصفر بسبب التدخين ! 

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-02

رجل جلده يتحول للأصفر بسبب التدخين ! 

تناولها يوميًا لمدة 30 عامًا

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

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تُظهر صور مروعة لرجل في الصين أن بشرته قد تحولت إلى اللون الأصفر بسبب التدخين كل يوم لمدة 30 عامًا، وقد تم نقله للمستشفى بعد أن لاحظ تغير بشرته مع شعور بالتوعك.

 وقد تبين أن حالة الرجل البالغ 60 عامًا، والذي تم التعرف عليه باسم دو، ناجمة عن تراكم مادة البيليروبين الصفراء في الجسم.

تفسير التحول إلى اللون الأصفر 

ويؤدي تراكم هذه المادة إلى الإصابة بمرض اليرقان، وهو يحول البشرة بالكامل وبياض العينين إلى اللون الأصفر، وفقًا لتشخيص مستشفى هوايان الذي عولج فيها الرجل من مقاطعة جيانغسو شرق وسط الصين.

مستشفى هوايان

وبحسب صحيفة ذا صن البريطانية، فإن اليرقان يمكن أن يكون علامة على شيء خطير مثل مرض الكبد ويجب على أي شخص يعاني منه أن يطلب العناية الطبية العاجلة على الفور.

تأثير التدخين المفرط 

وقال الأطباء إن اليرقان الذي أصيب به الرجل الستيني كان سببه ورم في البنكرياس كان كبيراً لدرجة أنه يسد القنوات الصفراوية، وقد أُصيب بذلك بسبب تدخينه المفرط الذي ساهم في نمو الخلايا غير الطبيعية المميتة.

رجل جلده يتحول للأصفر بسبب التدخين !  (4)
الورم يسد القنوات الصفراوية

وقالوا إن أسلوب حياة الرجل ينطوي على التدخين وتناول الكحوليات بكثرة لأكثر من ثلاثة عقود، مؤكدين على أن الورم الذي كان يسد القناة الصفراوية قد تم تشخيصه على أنه خبيث.

رجل جلده يتحول للأصفر بسبب التدخين !  (4)
تحول الجلد إلى اللون الأصفر

 وبعد إزالة الورم حثه الأطباء على الإقلاع عن هذه العادات المضرة إذا كان يريد الحصول على فرصة للبقاء على قيد الحياة، ومنذ إجراء عملية إزالة الأورام، عاد جلده إلى لونه الطبيعي، وقال إنه مصمم على تحسين أسلوب حياته لمنع انتشار الورم.

رجل جلده يتحول للأصفر بسبب التدخين !  (4)
عودة المريض إلى حالته الطبيعية بعد العملية

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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