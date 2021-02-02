رجل جلده يتحول للأصفر بسبب التدخين ! 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-02

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

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تُظهر صور مروعة لرجل في الصين أن بشرته قد تحولت إلى اللون الأصفر بسبب التدخين كل يوم لمدة 30 عامًا، وقد تم نقله للمستشفى بعد أن لاحظ تغير بشرته مع شعور بالتوعك.

وقد تبين أن حالة الرجل البالغ 60 عامًا، والذي تم التعرف عليه باسم دو، ناجمة عن تراكم مادة البيليروبين الصفراء في الجسم.

تفسير التحول إلى اللون الأصفر

ويؤدي تراكم هذه المادة إلى الإصابة بمرض اليرقان، وهو يحول البشرة بالكامل وبياض العينين إلى اللون الأصفر، وفقًا لتشخيص مستشفى هوايان الذي عولج فيها الرجل من مقاطعة جيانغسو شرق وسط الصين.

وبحسب صحيفة ذا صن البريطانية، فإن اليرقان يمكن أن يكون علامة على شيء خطير مثل مرض الكبد ويجب على أي شخص يعاني منه أن يطلب العناية الطبية العاجلة على الفور.

تأثير التدخين المفرط

وقال الأطباء إن اليرقان الذي أصيب به الرجل الستيني كان سببه ورم في البنكرياس كان كبيراً لدرجة أنه يسد القنوات الصفراوية، وقد أُصيب بذلك بسبب تدخينه المفرط الذي ساهم في نمو الخلايا غير الطبيعية المميتة.

وقالوا إن أسلوب حياة الرجل ينطوي على التدخين وتناول الكحوليات بكثرة لأكثر من ثلاثة عقود، مؤكدين على أن الورم الذي كان يسد القناة الصفراوية قد تم تشخيصه على أنه خبيث.

وبعد إزالة الورم حثه الأطباء على الإقلاع عن هذه العادات المضرة إذا كان يريد الحصول على فرصة للبقاء على قيد الحياة، ومنذ إجراء عملية إزالة الأورام، عاد جلده إلى لونه الطبيعي، وقال إنه مصمم على تحسين أسلوب حياته لمنع انتشار الورم.