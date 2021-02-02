شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الباحة يوجه بتسويق الفرص الاستثمارية للمنطقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز ضرورة الاستفادة من جميع المواقع الاستثمارية، وجذب الاستثمار النوعي للمنطقة، ووجه الأمير حسام خلال الاجتماع الذي تم عقده عبر الاتصال المرئي، بمشاركة (الأمانة وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة وفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف ولجنة عقارات الدولة وفرع وزارة الإعلام والغرفة التجارية بتسويق الفرص الاستثمارية الواعدة بالمنطقة ومحافظاتها، وإيلاء مبادرات رجال الأعمال كبير الاهتمام، وتنفيذ توصيات الاجتماع ميدانياً وبمدة زمنية تحقق النتائج والأهداف، كون الاجتماع «استثنائياً» للبدء في دور عملي يحقق لمنطقة الباحة مكانة تليق بها.

وفي بداية الاجتماع اطلع أمير منطقة الباحة على عرض مرئي يوضح جهود أمانة المنطقة ويستعرض متغيرات الفرص الاستثمارية من 145 فرصة استثمارية في العام 2019م إلى عرض 255 فرصة في العام 2021م، والتسويق لها عبر بوابة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الإلكترونية «فرص»، إضافة إلى تقديم كل التسهيلات التي وجه أمير المنطقة بتقديمها للمستثمرين بدءاً باستحداث وتخصيص مواقع أنشطة الباعة الجائلين وزيادة المدد الإيجارية ورفع نسب الإعفاء وطرح عدد من الاستثناءات للأنشطة الكبيرة وغيرها من الإجراءات المحققة لجذب المستثمرين.

وتطلع الأمير حسام لطرح أكثر من 1500 وقف للاستثمار والتنسيق مع الهيئة العامة للأوقاف لتسهيل استثمارها تجارياً وخدمياً والاستفادة من عوائدها لدعم الأوقاف.

مشدداً على رفع تقارير عاجلة مشتملة على جميع الأراضي التي يشرف عليها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، التي يجب أن تُستثمر ليستفيد منها المواطن والمنطقة عموماً، وإتاحة الفرص لشبان وفتيات المنطقة في مجال الاستثمار من خلال الاستفادة من البرامج الداعمة التي وفرتها قيادتنا الرشيدة لدعم شباب الأعمال ليصبحوا من أصحاب المشاريع المتوسطة والكبيرة.