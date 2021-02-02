السعودية | أسياخ حديدية تخترق جسد شاب سعودي.. وهكذا تم إنقاذه

شكرا لقرائتكم أسياخ حديدية تخترق جسد شاب سعودي.. وهكذا تم إنقاذه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اخترقت أسياخ حديدية جسد شاب سعودي في مكة المكرمة إثر سقوطه من سقالة مبنى تحت الإنشاء، ونقل الشاب فور سقوطه إلى المستشفى ليتم التدخل الجراحي العاجل للمريض.

واستقبلت طوارئ مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، المصاب بعد تحويله من مستشفى الملك فيصل في حالة حرجة، بعد اختراق الأسياخ الحديدية القفص الصدري من تحت الإبط الأيسر عابرة الرئة إلى القلب، وخروجها من أعلى البطن، أدى إلى وجود تجمع دموي حول القلب مع تهتك بالرئة اليسرى وقطع في الحجاب الحاجز.

من الأشعة الخاصة بالمريض

وباشر الفريق الطبي من الجراحات التخصصية الحالة، وتم إخضاع المصاب للأشعة المقطعية، التي أظهرت وجود التجمع الدموي حول القلب وقطعا بالحجاب الحاجز وخروج المعدة من تجويف البطن إلى تجويف الرئة والحجاب الحاجز من الجرح.

وقرر الفريق الطبي على وجه السرعة التدخل الجراحي، حيث قام أطباء جراحة القلب بقيادة الدكتور عمرو بتفريغ التجمع الدموي حول القلب، وتم بعد ذلك تدخل الفريق الجراحي بقيادة الدكتور إيهاب الحسيني بفتح البطن السريع، حيث تم رأب القطع بالحجاب الحاجز مع إصلاح لجرح المعدة مع رأب لقطع الجرح الخارجي.

وتم نقل المصاب إلى العناية المركزة، حيث تمت متابعة حالته وتلقيه العلاج حتى استقرت حالته الصحية، ونقله إلى التنويم حتى تماثل للشفاء، وخروجه بصحة وعافية بإشراف رئيس مركز الجراحات التخصصية الدكتور عبدالعزيز الزهرانين ومتابعة سير الخطة الجراحية منذ دخول وحتى خروج المصاب.

يذكر أن مركز الجراحات التخصصية بالمدينة الطبية يتميز بالقيام بمثل هذا النوع من العمليات النادرة وغيرها الكثير، نظير ما تمتلكه المدينة الطبية من كفاءات ذات تأهيل عال وإمكانات على أحدث مستوى تضاهي مثيلاتها بالعالم بدعم كبير توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين ووزارة الصحة للرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام، وتقديم كل ما من شأنه تسهيل الحصول على خدمة طبية متميزة ذات جودة عالية ضمن رؤية المملكة.