شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. سفير فرنسا لدى المملكة يستقل القطار متجهًا للقصيم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):

أعرب سفير فرنسا لدى المملكة، لودوفيك بويل، عن سعادته برحلته الأولى بالقطار في المملكة، متجها إلى القصيم.

وقال “بويل” اليوم الثلاثاء، في مقطع فيديو: “صباح الخير يا أهل السعودية، أنا سعيد اليوم برحلتي الأولى بالقطار في بلدكم، ووجهتي القصيم”.

وأضاف سفير فرنسا: “ما أجمل أن أكتشف جمال المملكة من خلال وسيلة نقل حديثة وممتعة وصديقة للبيئة”، معربًا عن شكره للشركة السعودية للخطوط الحديدية على الاستقبال الرائع والخدمة الممتازة.