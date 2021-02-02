اخبار السعوديه

بالفيديو.. سفير فرنسا لدى المملكة يستقل القطار متجهًا للقصيم

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. سفير فرنسا لدى المملكة يستقل القطار متجهًا للقصيم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):

أعرب سفير فرنسا لدى المملكة، لودوفيك بويل، عن سعادته برحلته الأولى بالقطار في المملكة، متجها إلى القصيم.

وقال “بويل” اليوم الثلاثاء، في مقطع فيديو: “صباح الخير يا أهل ، أنا سعيد اليوم برحلتي الأولى بالقطار في بلدكم، ووجهتي القصيم”.

وأضاف سفير فرنسا: “ما أجمل أن أكتشف جمال المملكة من خلال وسيلة نقل حديثة وممتعة وصديقة للبيئة”، معربًا عن شكره للشركة السعودية للخطوط الحديدية على الاستقبال الرائع والخدمة الممتازة.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا