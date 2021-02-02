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بالفيديو.. منع غير المفعلين لتطبيق "توكلنا " من دخول الأسواق والمولات

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الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):

شهدت منطقة تبوك حملات ميدانية للتأكيد على تنفيذ الإجراءات الإحترازية ضد فيروس في جميع البلديات .

كما شهد المولات التجارية تواجد الفرق الميدانية للتأكد من تفعيل المواطنين والمقيمين لتطبيق " توكلنا " التابع لوزارة الصحة ومنع دخول غير المفعلين له ، وكذلك التأكد من تواجد المطهرات في المحلات التجارية وتعقيمها .

وتستمر الحملات في الأسواق والمحلات والمولات في الفترتين الصباحية والمسائية ، وإغلاق المحلات الغير مطبقة للإجراءات مباشرةً ، وفقاً لـ " العربية " .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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