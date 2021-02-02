شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. منع غير المفعلين لتطبيق "توكلنا " من دخول الأسواق والمولات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):

شهدت منطقة تبوك حملات ميدانية للتأكيد على تنفيذ الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا في جميع البلديات .

كما شهد المولات التجارية تواجد الفرق الميدانية للتأكد من تفعيل المواطنين والمقيمين لتطبيق " توكلنا " التابع لوزارة الصحة ومنع دخول غير المفعلين له ، وكذلك التأكد من تواجد المطهرات في المحلات التجارية وتعقيمها .

وتستمر الحملات في الأسواق والمحلات والمولات في الفترتين الصباحية والمسائية ، وإغلاق المحلات الغير مطبقة للإجراءات مباشرةً ، وفقاً لـ " العربية " .