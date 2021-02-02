شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. فوضى في سوق الأغنام بالسلي بسبب سيطرة العمالة الأجنبية المخالفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يشهد سوق الأغنام بحي السلي بالرياض فوضى كبيرة بسبب سيطرة العمال الوافدين المخالفين لنظام الإقامة والعمل عليه .

وأظهر تقرير تليفزيوني لقناة " الإخبارية " انتشار العمالة المخالفة من جنسيات مختلفة وسيطرتها على موقف السيارات وإغلاق فرص التجارة على المواطنين .

كما أكد أنهم يباشرون عملهم بعشوائية دون رقابة ، وسط معاناة المواطنين ومطالبهم بتوطين السوق .