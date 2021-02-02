شكرا لمتابعة خبر عن خطوات تسجيل مواطني الخليج والزوار في «أبشر» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح المتحدث باسم المديرية العامة للجوازات، النقيب ناصر العتيبي، خطوات تسجيل مواطني الخليج والمقيمين والزوار في «أبشر».

وقال العتيبي لقاة الإخبارية " إن الجوازات تسعى إلى تقديم الخدمات الإلكترونية كافة لمواطني الخليج والمقيمين والزائرين، دون الحاجة إلى زيارة مقارّ الوزارات والهيئات المعنية، وذلك من خلال إتاحة تسجيلهم بمنصة «أبشر».

وأضاف أنه كل من لديه بصمة بالنظام سيستفيد من خدمات «أبشر»، مضيفًا أن عملية التسجيل تتم عبر الدخول على موقع أبشر، ثم اختيار أيقونة «تسجيل» وتعبئة البيانات مثل رقم الهوية ورقم الحدود ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني وتحديد اسم المستخدم وكلمة المرور، إضافة إلى اختيار اللغة المفضلة لصاحب الحساب والتى ستصله بها الرسائل والإشعارات.

وتابع : ثم يقوم بعد ذلك المستفيد بقراءة الشروط كاملة ثم الضغط على زر «موافق» من أجل اكتمال عملية التسجيل، وأخيرًا عملية التفعيل والتى تتم من خلال أجهزة الخدمة الذاتية المتوفرة في المقرات الحكومية والمستشفيات والمطاعم والمولات.