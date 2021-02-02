«الطاقة» تطلق منظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة

أعلنت وزارة الطاقة، أنها ستطلق اليوم، العمل في منظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، التي تتيح للمستهلك إنتاج الطاقة الكهربائية من المنزل أو المنشأة.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنها سنطلق مع شركائها في الأجهزة الحكومية، العمل في منظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، التي تتيح للمستهلك إنتاج الطاقة الكهربائية من المنزل أو المنشأة، والربط الآمن بالشبكة العامة، وتوفير حاسبة لمعرفة الجدوى الاقتصادية، واختيار الشركات المؤهلة.

وأضافت أن المنظومة تستهدف توفير التشريعات لتحقيق كافة الخيارات للحصول على الطاقة المتجددة، وتعزيز فرص بناء المحتوى المحلي للمكونات اللازمة لإنتاج الطاقة الشمسية محليا،.

وكذلك دعم وتعزيز التوطين في جميع مجالات وتخصصات الطاقة المتجددة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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