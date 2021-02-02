الجهني: أولى إرهاصات المنخفض الجوي.. والذروة الخميس والجمعة

أوضح الخبير المناخي الدكتور زياد الجهني، أن اليوم الثلاثاء، تبدأ أول إرهاصات الحالة الجوية، مشيرًا إلى أن فرص الأمطار واردة اليوم على منطقة المدينة المنورة خاصة مرتفعاتها الغربية.

وأضاف الجهني –عبر تويتر- أنه غدًا الأربعاء، تتحسن الفرص أكثر على أقصى الشمال، معلنة البداية الفعلية للمنخفض الجوي، موضحًا أن ذروته تكون يومي الخميس والجمعة على مناطق تبوك والجوف، وكامل الساحل الغربي، وحائل والقصيم.

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