فريق طبي ينقذ حياة شاب اخترقت جسده أسياخ حديدية

نجح فريق طبي في مدينة الملك عبد الله الطبية، في إنقاذ حياة شاب، عقب اختراق أسياخ حديدية جسده.

وذكرت مدينة الملك عبدالله –عبر تويتر- أن فريقًا طبيًّا تكامُليًّا بمركز الجراحات التخصصية، أنقذ -من خلال عملية عاجلة وحرجة- حياة شاب يبلغ من العمر ١٧ عامًا، عقب اختراق أسياخ حديدية جسدَه.

وأشارت طبية الملك عبدالله، إلى أن العملية الجراحية تمت مع تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية كافة.

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