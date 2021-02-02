«التأمينات» تحدد آلية حساب وحالات صرف تعويض الدفعة الواحدة

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية آلية حساب تعويض الدفعة الواحدة، مشيرة إلى حالات صرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ سن الستين أو حدوث العجز غير المهني.

وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر موقعها الإلكتروني، أنه إذا لم تتوفر الشروط اللازمة لصرف المعاش، فإنه يُصرف للمشترك أو أفراد عائلته في حال وفاته تعويض من دفعة واحدة، ويتم حسابها كالآتي:

1-يتم حساب التعويض للفترة قبل 1/1/1422هـ بواقع (6%) من متوسط الأجر خلال السنتين الأخيرتين وذلك عن كل شهر من أشهر الاشتراك في الستين شهراً الأولى، وبواقع (7%) عن كل شهر يزيد على ذلك.

2-يتم حساب التعويض للفترة بعد 1/1/1422هـ بواقع (10%) من متوسط الأجر خلال السنتين الأخيرتين، وذلك عن كل شهر من أشهر الاشتراك في الستين شهراً الأولى، وبواقع (12%) عن كل شهر يزيد على ذلك. ويتم توزيع قيمة التعويض بالتساوي بين أفراد العائلة.

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نحو 5 حالات صرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ سن الستين أو حدوث العجز غير المهني منها: إذا انتقل المشترك إلى عمل خاضع لنظام التقاعد المدني أو العسكري وكانت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية أقل من سنة، استحق صرف تعويض الدفعة الواحدة.

ويستحق المشترك صرف تعويض الدفعة الواحدة إذا كانت إمرأة أو إذا كان من المشتغلين بالأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة، وفقًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وكذلك إذا كان قد صدر بحقه حكم بالسجن مدة خمس سنوات فأكثر، وإذا كان المشترك قد أسقطت عنه الجنسية السعودية، وفقًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

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