«الأحوال المدنية» توضح شرطًا لتغيير اسم الطفل

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه لا يتم تغيير اسم الطفل، إلا بوجود إقرار من الاب والأم.

وذكر حساب «العناية بالعملاء» التابع للأحوال المدنية –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطنة بهذا الخصوص، أنه «يجب أن يكون التغيير بموجب إقرار من الأب والأم».

وقالت المواطنة في استفسارها «أقدر أغير اسم ولدي بدون تفويض من الأب؟».

من جهة أخرى، أوضحت الأحوال المدنية، أنه يمكن تجديد الهوية الوطنية قبل انتهائها بـ١٨٠ يومًا.

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