«المرور» يوضح كيفية تغيير صورة رخصة القيادة

أوضح المرور السعودي أنه يمكن تغيير الصورة في رخصة القيادة إذا كانت مختلفة عن الواقع أو مخالفة لصورة بطاقة الهوية، عن طريق استخراج رخصة جديدة «بدل تالف».

وذكر المرور -عبر حسابه على تويتر- ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص: «وعليكم السلام، يمكنك طلبها كبدل تالف».

وقال المواطن في استفساره: إنه جدد الهوية وجدد صورته بها، لكن صورته في الرخصة لا تزال قديمة ومختلفة عن الواقع، فهل يمكن تغييرها؟.

من جهة أخرى، أوضح المرور أن رسوم رخصة القيادة 40 ريالًا للسنة، مشيرًا إلى أنه تحدد مدة استخدام رخصة القيادة الدولية أو الأجنبية المعترف بها، بسنة واحدة من تاريخ دخول حاملها إلى المملكة، أو انتهاء فترة صلاحيتها.

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