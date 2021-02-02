السعودية اليوم / اليابان تسجل 2123 إصابة جديدة بكورونا



طوكيو 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واس

سجّلت اليابان خلال الـ 24 ساعة الماضية 2123 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة اليابانية في بيان أن إجمالي عدد الوفيات بالفيروس بلغ 5860 حالة، مبينةً أن الحصيلة الإجمالية لا تشمل الوفيات والإصابات المسجلة على متن سفينة (دياموند برينسيس) السياحية.

// انتهى //

12:48ت م

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طوكيو 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واسسجّلت اليابان خلال الـ 24 ساعة الماضية 2123 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل إجمالي الإصابات إلى 825ر392 إصابة.وأوضحت وزارة الصحة اليابانية في بيان أن إجمالي عدد الوفيات بالفيروس بلغ 5860 حالة، مبينةً أن الحصيلة الإجمالية لا تشمل الوفيات والإصابات المسجلة على متن سفينة (دياموند برينسيس) السياحية.// انتهى //12:48ت م0067

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