السعودية اليوم / إجراء 464 منظاراً تشخيصياً وعلاجياً في مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة



جدة 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واس

أُجري في مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة 464 فحص منظار ما بين فحص تشخيصي وعلاجي للجهاز الهضمي، وذلك خلال النصف الثاني من العام 2020م.

وأوضحت "صحة جدة" أن هذه الفحوص تنوعت ما بين فحوص تشخيصية وفحوص علاجية للحالات الطارئة النازفة، وبينهم الفحص المبكر لسرطان القولون واستئصال اللحميات وتركيب أنبوب للتغذية عن طريق جدار المعدة لمرضى المجمع الطبي والحالات القادمة المحولة بالتنسيق الطبي من المستشفيات العامة الأخرى التابعة للمنظومة الصحية الطبية لوزارة الصحة بمحافظة جدة.

يذكر أن قسم الجهاز الهضمي والمناظير بالمجمع الطبي يعـد من الأقسام الطبية المتخصصة في علاج أمراض الجهاز الهضمي والكبد الوبائي ومنها أمراض التهاب الأمعاء المزمن "مرض كرونز والالتهاب التقرحي" ومتلازمة القولون المتهيج، إضافة إلى تشخيص سرطانات الجهاز الهضمي وتشخيص وعلاج جرثومة المعدة.

ويتميز القسم بوجود كوادر طبية وفنية وتمريضية مؤهلة وذو خبرة وكفاءة عالية، إضافةً إلى توفر أجهزة حديثة طبية متطورة، كما توسع القسم مؤخراً في تقديم خدماته الطبية العلاجية، حيث أتاح خدمة علاجية لعلاج ناسور المريء عن طريق وضع دعامة في المريء، التي تساعد على التئام الناسور بدلاً من التدخل الجراحي والمعمول به حالياً بمستشفيات المنطقة.

وفي نفس السياق شهد القسم تطوراً خلال الشهر الحالي من العام 2021 ميلادي، حيث تم إجراء 106 فحوص منظار ما بين مناظير تشخصية وعلاجية وتركيب أنبوب تغذية عن طريق جدار المعدة وأخرى تصل للأمعاء الدقيقة يؤخذ عن طريقها علاج الشلل الرعاش وأيضاً تم زيادة الطاقة الاستيعابية لعيادات الجهاز الهضمي والمناظير الخارجية لتصبح 7 عيادات جهاز هضمي ومناظير أسبوعياً مع البدء في إجراءات، إضافة عيادة متخصصة لعلاج أمراض الأمعاء الالتهابي والتقرحي المزمن.

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12:42ت م

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