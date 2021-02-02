السعودية اليوم / رئيس بعثة دعم السلام في السودان يصل إلى الخرطوم



الخرطوم 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واس

وصل رئيس بعثة دعم السلام في السودان "يونتامس" فولكر بيرتس إلى العاصمة السودانية الخرطوم اليوم ، لتسلم مهامه عقب تعيينه مؤخرًا من الأمم المتحدة رئيسًا للبعثة وممثلاً للأمين العام للأمم المتحدة.

والتقى فولكر فور، رئيس اللجنة الوطنية التنفيذية للتنسيق مع الأمم المتحدة وممثل الحكومة السودانية السفير عمر الشيخ، وبحث معه سبل التنسيق والتعاون بين السودان والبعثة الأممية.

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12:26ت م

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