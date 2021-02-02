السعودية اليوم / مستشفى الملك خالد بنجران يطلق مبادرة نوعية لتثقيف مرضى السكري



نجران 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واس

أطلق مستشفى الملك خالد بمنطقة نجران ممثلاً في مركز السكر والغدد الصماء مبادرة نوعية تحت شعار " وازن حياتك وحنا نساعدك " موجهة لمرضى السكري من النوع الأول وذلك عبر استخدام تطبيق الواتساب .

وأوضحت "صحة نجران" أن المبادرة تهدف إلى تثقيف المرضى من خلال إنشاء قروبات واتساب تحت إشراف نخبة من الأطباء الإستشاريين والأخصائين للرد على استفساراتهم وتوعيتهم بالسلوكيات الصحية للتحكم بالسكري .

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12:15ت م

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