السعودية اليوم / سمو أمير الجوف يرأس اجتماع لجنة السلامة ويقر جائزة للسلامة المرورية



سكاكا 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واس

استعرض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس لجنة السلامة المرورية، ما تم إنجازه من أعمال للجنة على أرض الواقع، والنظر في الطلبات التي ترد إلى اللجنة.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه للاجتماع المرئي الثاني للجنة السلامة المرورية بمكتبه اليوم، بحضور الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية.

وفي بداية الاجتماع قدم أمين عام اللجنة وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد عرضاً عن الجهود التي تقوم بها اللجنة في سبيل توفير السلامة لمرتادي الطرق، وعرضاً عن الحوادث المرورية خلال الستة أشهر الماضية،

ووافقت اللجنة على إعادة النظر في تحديد حدود السرعة المسموح بها على الطريق الدولي ( سكاكا – القريات) المار في القرى الواقعة على الطريق، كما تم استعراض العمل في تطوير مداخل ومخارج أسواق الشلهوب ومراقبة الحركة المرورية فيها، كما وافقت اللجنة على تخصيص جائزة باسم الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز للسلامة المرورية، وتشكيل لجنة برئاسة وكيل الإمارة بهذا الخصوص.

وأوصت اللجنة بإقفال التقاطعات الخطرة في المنطقة وإعادة تصميم بعضها، كما أوصت بازدواجية طريق (خوعاء – عذفاء) لأهمية الطريق، على أن تتم معالجة المواقع الخطرة على الطريق وتكثيف اللوحات الإرشادية والتحذيرية والمراقبة المرورية على الطرق الخاصة بالأماكن والمتنزهات البرية، حفاظاً على سلامة مرتاديها.

وحث سمو أمير منطقة الجوف الجهات ذات العلاقة بالتنسيق المستمر لإنهاء جميع التوصيات والعمل على تحقيق السلامة المرورية للجميع.

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12:12ت م

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