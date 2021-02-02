السعودية اليوم / المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة تبوك



تبوك 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة تبوك ، تتضمن أمطار رعدية تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة - بمشيئة الله- تشمل مدينة تبوك، ومحافظات البدع، وحقل، وضباء، وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً .

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12:03ت م

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