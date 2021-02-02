

الباحة 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واس

كثفت أمانة الباحة أعمال الجولات الرقابية للفرق الميدانية على الأسواق التجارية وأسواق النفع العام، للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس

ودعا أمين الباحة الدكتور علي السواط المواطنين والمقيمين بمدن ومحافظات منطقة الباحة إلى تحميل تطبيق "توكلنا" في أجهزة الهواتف الذكية لديهم ورفع درجة الوعي في المجتمع، ورصد التجاوزات الفردية أو في منشآت القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال الاتصال المباشر والتبليغ على الرقم الموحد للبلاغات البلدية 940، كما تعهد بتطبيق جميع العقوبات والغرامات والجزاءات اللازمة بحق المخالفين دون استثناء إنفاذاً للتوجيهات الصادرة بهذا الشأن.

// انتهى //

11:58ت م

0053



الباحة 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واسكثفت أمانة الباحة أعمال الجولات الرقابية للفرق الميدانية على الأسواق التجارية وأسواق النفع العام، للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا ، وضبط المخالفات وتطبيق الغرامات النظامية .ودعا أمين الباحة الدكتور علي السواط المواطنين والمقيمين بمدن ومحافظات منطقة الباحة إلى تحميل تطبيق "توكلنا" في أجهزة الهواتف الذكية لديهم ورفع درجة الوعي في المجتمع، ورصد التجاوزات الفردية أو في منشآت القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال الاتصال المباشر والتبليغ على الرقم الموحد للبلاغات البلدية 940، كما تعهد بتطبيق جميع العقوبات والغرامات والجزاءات اللازمة بحق المخالفين دون استثناء إنفاذاً للتوجيهات الصادرة بهذا الشأن.// انتهى //11:58ت م0053

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة الباحة تكثف جولاتها الميدانية لمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.