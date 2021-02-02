

طريف 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واس

نفذت الفرق الرقابية بمكتب وزارة التجارة في محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية ، خلال شهر يناير الماضي 280 جولة رقابية على المنشآت التجارية ، شملت محال بيع المنتجات الغذائية و المواد الاستهلاكية والخضروات والفواكه ومحطات بيع الوقود.

وأوضح مدير مكتب وزارة التجارة بمحافظة طريف هندي الحويطي أن هذه الجولات تهدف إلى التأكّد من استمرارية عمل المنشآت التجارية وتقديم خدماتها للمستهلكين، والتحقق من توفير وسائل الدفع الإلكترونية لدىها، وذلك ضمن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري وفي ظل الإجراءات الاحترازية المطبقة لمكافحة فيروس

ودعا الحويطي عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات التجارية عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على "الإنترنت".

// انتهى //

11:57ت م

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طريف 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واسنفذت الفرق الرقابية بمكتب وزارة التجارة في محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية ، خلال شهر يناير الماضي 280 جولة رقابية على المنشآت التجارية ، شملت محال بيع المنتجات الغذائية و المواد الاستهلاكية والخضروات والفواكه ومحطات بيع الوقود.وأوضح مدير مكتب وزارة التجارة بمحافظة طريف هندي الحويطي أن هذه الجولات تهدف إلى التأكّد من استمرارية عمل المنشآت التجارية وتقديم خدماتها للمستهلكين، والتحقق من توفير وسائل الدفع الإلكترونية لدىها، وذلك ضمن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري وفي ظل الإجراءات الاحترازية المطبقة لمكافحة فيروس كورونا ، والوقوف على سير عمل سلسلة الإمدادات، والتحقق من التزام منافذ البيع بأنظمة حماية المستهلك, لافتاً الانتباه إلى أن الفرق الرقابية بطريف ضبطت 36 مخالفة، خلال هذه الجولات واُتخِذَت الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وجرى مباشرة 59 بلاغاً.ودعا الحويطي عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات التجارية عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على "الإنترنت".// انتهى //11:57ت م0050

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تجارة طريف تُنفِّذ 280 جولة على المنشآت التجارية وتباشر 59 بلاغاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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