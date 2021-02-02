السعودية اليوم / أكثر من 12 ألف مستفيد من خدمات مستشفى الحسو العام



الحناكية 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واس

قدّم مستشفى الحسو العام خدماته الطبية والعلاجية لـ 12327 مستفيداً خلال العام 2020 م .

وأوضحت صحة المدينة المنورة أن قسم الطوارئ استقبل 9020 مراجع، فيما أجرى قسم المختبر 53666 فحصاً مخبرياً، كما استقبل قسم العيادات الخارجية 3307 مراجعين، فيما أجرى 20 عملية جراحية عامة, إلى جانب عمل 2242 صورة أشعة متنوعة لدى قسم الإشاعة، مبينةً أنه بلغ عدد المنومين في أقسام التنويم 393 مريضاً .

يُذكر أن مستشفى الحسو العام تبلغ سعته السريرية 50 سريراً، ويُقدم خدماته في العديد من التخصصات الطبية .

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11:24ت م

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